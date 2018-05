Snai:Juve favorita per vittoria-scudetto

ROMA, 4 MAG - Rilanciata dal successo a San Siro, la Juve prepara il rush scudetto. Il settimo titolo di fila è obiettivo più che mai vicino per gli uomini di Allegri, che nelle quote SNAI hanno effettuato il controsorpasso sugli azzurri, passando da 1,95 a 1,02 mentre il Napoli, ko a Firenze, ha abbandonato i sogni di gloria crollando da 1,85 a 12. La Juve è favoritissima nella partita di domani col Bologna, a 1,15. Si sale a 7,75 per un pareggio, mentre il clamoroso colpo dei rossoblù vale ben 18, la quota più alta dell'intero turno. Anche gli azzurri sono super favoriti nella prossima sfida, in casa col Torino. Il successo al San Paolo viaggia a 1,23, il segno X vale 6,25, mentre il blitz del Toro pagherebbe 12 volte la scommessa. Continua la corsa a tre per gli ultimi due posti in Champions. Tocca alla Lazio il turno più difficile, almeno a giudicare dalle quote, dovendo affrontare un'Atalanta in piena corsa per l'Europa League. Lazio favorita per la vittoria, data a 2,00, contro il 3,55 sul pareggio e il 3,65 sul «2». L'Inter affronta in trasferta l'Udinese: il due vale 1,60, 3,90 il pareggio e 6,00 il successo dei friulani. Facile anche il compito della Roma: giallorossi dati a 1,40 nella trasferta di Cagliari. Per i sardi, a caccia di punti preziosi in ottica salvezza, il pari è a quota 4,50, la vittoria a 8,00. (ANSA).