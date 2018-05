Baresi, Milan felice per campo Amatrice

AMATRICE (RIETI), 4 MAG - "Il Milan, attraverso la sua Fondazione, è felicissimo di aver contribuito a questo progetto. È molto importante che Amatrice abbia uno spazio per giocare e fare sport. Lo sport è un veicolo importante per i giovani. Il mio augurio è che questo sia un piccolo contributo per pensare a un futuro più sereno. Siamo orgogliosi di presenziare questa cerimonia. Auguri a tutti per un futuro sereno". Così Franco Baresi, ex calciatore e ambasciatore della Fondazione Milan, in occasione dell'inaugurazione del nuovo campo di calcio di Amatrice.