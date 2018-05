Allegri, Juve solida contro il Bologna

TORINO, 4 MAG - "Domani dobbiamo vincere per preparare al meglio la Coppa Italia, altrimenti ci incasiniamo di nuovo". Allegri pretende concentrazione dalla Juventus nel terz'ultimo turno di campionato contro il Bologna. "Mancano 20 giorni alla fine della stagione - osserva il tecnico -, domani affronteremo un Bologna che gioca bene, con giocatori di qualità e che verrà qui per fare un'impresa storica". Vietate dunque le distrazioni: "Nelle ultime uscite abbiamo preso sei gol, tre su palle inattive. Non siamo stati molto solidi, domani dovremmo esserlo perché l'aspetto psicologico cambia la partita. Alla fine del primo tempo, a Milano, avevo detto che l'unico rischio era uscire dalla partita e così è stato. Dobbiamo affrontare il Bologna con grande determinazione e rispetto, facendo tesoro di quello che abbiamo passato e lasciato, vedi Crotone. I ragazzi lo sanno, ora c'è anche entusiasmo, che non deve cadere in presunzione o superficialità. Perché domani è un altro passo in avanti verso lo scudetto".