Palermo, Zamparini denuncia Baccaglini

PALERMO, 4 MAG - Maurizio Zamparini, proprietario del Palermo Calcio, annuncia la presentazione di un esposto contro Paul Baccaglini, ex presidente della società che avrebbe dovuto rilevarla l'anno scorso con una cordata di imprenditori. L'affare non andò poi in porto. "Il patron - si legge in una nota - confermando di aver acquisito dal proprio ufficio legale di Londra inconfutabili elementi di prova sulle condotte assunte da Paul Baccaglini sia a danno della società che della propria persona, comunica che a breve verrà depositato un esposto a tutela della propria persona presso la competente Procura della Repubblica". "In particolare - continua - dalla attività investigativa sarebbe emerso che Paul Baccaglini avrebbe utilizzato numerosi documenti (di cui è stata accertata la evidente manipolazione e non autenticità) relativi a studi legali e istituti di credito per supportare le proprie proposte di finanziamento degli asset del Gruppo Zamparini e di acquisizione della proprietà della Palermo Calcio".