Ferreira, Torreira? costa 40 milioni

ROMA, 3 MAG - "Torreira? Non so dove andrà. Se ne parla troppo. Tanti club lo chiedono, sia all'estero che in Italia. Aspettiamo giugno, ma qualcosa accadrà. Il Napoli lo desidera molto, anche l'Inter. Quanto vale? Come Schick, sui 40 milioni". A Rmc il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero parla di mercato e del suo centrocampista uruguayano che interessa a tanti club, per il quale ha già fissato il prezzo. Poi precisa che "anche Praet è un ragazzo molto ambito". Intanto però un suo ex pupillo, Patrick Schick, nella Roma non ha ancora dimostrato il suo valore. "Schick è un talento naturale - ribatte Ferrero -, è stato messo dentro ad una realtà importante come Roma. Bisogna dargli tempo, anche perché gioca in un ruolo non suo". Ieri il presidente doriano, romano di nascita e simpatizzante giallorosso, ha visto la partita contro il Liverpool? "Ieri sera un'altra rapina - commenta -.L'arbitro era in buona fede ma il fuorigioco di Dzeko non c'era, e poi il rigore. Un tocco di mano così evidente come fai a non vederlo?".