Champions: Daily Mail, Roma derubata

LONDRA, 3 MAG - Con un pò di fortuna, ma pieno merito il Liverpool stacca il biglietto di Kiev: così la stampa britannica celebra l'impresa degli "eroi di Klopp", che ora non "devono temere neppure il Real Madrid". La 'fortuna' citata da diversi media diventa esplicita in un box del Daily Mail, che titola 'Roma derubata' per il fallo di mani in area Alexander-Arnold. Tanti elogi per i Reds il giorno dopo il finale thriller dell'Olimpico, che però mai - è l'unanime giudizio dei commentatori - ha messo in discussione la qualificazione. "Il Liverpool a Kiev nonostante il barcollamento finale", titola il Times, che sottolinea come "i Reds siano stati fortunati in occasione di due possibili rigori". "Il Liverpool sopravvive al ritorno finale della Roma", l'apertura del Guardian che - in vista della finale contro il Real Madrid - si augura che Klopp sappia rafforzare la fase difensiva della sua squadra. "Klopp non può essere interamente contento perché nella ripresa la Roma avrebbe dovuto avere due calci di rigore".