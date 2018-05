Champions: Fazio, lotteremo ancora

ROMA, MAG - "Sensazioni agrodolci, ma l'orgoglio e il rispetto che provo per questa squadra va oltre". Così il difensore della Roma, Federico Fazio, all'indomani della serata dell'Olimpico. "Abbiamo dato tutto quello che avevamo ma purtroppo le cose non sempre vanno come si spera" scrive sui social l'argentino commentando il 4-2 inflitto al Liverpool che non è bastato per conquistare la finale di Champions. "Ma una cosa è certa: non smetteremo mai di lottare" conclude il giocatore. Diego Perotti scrive sul web per ringraziare "tutti i tifosi per il sostegno" ricevuto allo stadio e per confessare che "la felicita più grande mai sentita giocando a calcio me l'ha fatta sentire questo gruppo. Sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto! Per me è come se avessimo vinto!". Simile il concetto espresso da Stephan El Shaarawy ("Dobbiamo essere solo che orgogliosi del percorso fatto... Grazie per aver creduto fino all'ultimo con noi") e da Alessandro Florenzi ("Orgoglioso e fiero di far parte di questa squadra").