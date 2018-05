De Rossi "Proveremo a vincere Champions"

ROMA, 2 MAG - "Nello spogliatoio ho ringraziato i miei compagni, sono molto orgoglioso di loro e per rendere ancora più memorabile questa cavalcata bisogna rifarla la Champions: l'anno prossimo bisogna farla come un qualcosa da voler provare a vincere perché abbiamo visto che non siamo così inferiori agli altri. La Roma deve aumentare la sua dimensione europea, la semifinale deve farla ogni 3 anni non ogni 30 anni". Così il capitano della Roma, Daniele De Rossi, a Premium. "Si è ricreato qualcosa che non vedevo da quando ero bambino - aggiunge - E' stata una serata piena di amore e di romanismo. Ora siamo un tutt'uno coi tifosi, li abbiamo riconquistati e dobbiamo continuare insieme a loro. Col Barcellona siamo scesi in campo convinti di potercela fare, così come questa sera dove ci siamo andati vicino. Questa mentalità la fa la società, il mister e i giocatori: l'importante è che rimanga questa intelaiatura per continuare a sognare, anche in campionato. Questa non è una squadra che può stare a 20 punti da Juve e Napoli".