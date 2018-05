Roma eliminata ma ovazione Olimpico

ROMA, 02 MAG - La Roma batte il Liverpool 4-2 all'Olimpico ma viene eliminata in Champions League a un passo dalla finale. Lo stadio Olimpico a fine partita si alza però in piedi ad applaudire la squadra allenata da Di Francesco, protagonista comunque di una campagna europea che sulla sponda giallorossa del Tevere mancava da oltre 30 anni. Dopo il fischio finale la squadra, con diversi giocatori in lacrime, è andata sotto al Curva Sud per ringraziare i tifosi e il sostegno ricevuto in campo.