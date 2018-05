Per tifosi Liverpool schermi ad Anfield

ROMA, 02 MAG - Cresce l'attesa a Liverpool tra le migliaia di tifosi dei Reds che non sono volati a Roma, ma che questa sera si sono dati appuntamento ad Anfield per assistere assieme al ritorno contro i giallorossi. Come ormai d'abitudine in questa stagione, i supporter possono assistere a tutte le gare in trasferta del Liverpool su un maxi-schermo installato ai piedi della Kop, la curva del tifo più caldi. Ma questa sera l'atmosfera all'interno dello stadio si annuncia particolarmente carica per via dell'altissima posta in palio. Eppure non è mancata in rete più di una battuta ironica sulle dimensioni del maxi-schermo, in verità non proprio così maxi. "La tv del mio bungalow al mare è più grande", ha commentato scherzosamente un tifoso dei Reds.