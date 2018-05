Roma-Liverpool: Strootman non convocato

ROMA, 1 MAG - Kevin Strootman non è nella rosa della Roma scelta da Eusebio Di Francesco per la sfida di domani a Liverpool. L'olandese, che ha svolto lavoro differenziato alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions con i Reds, non ha recuperato e non è infatti nella lista dei convocati del tecnico giallorossi. Ecco i 21 scelti: Alisson, Romagnoli, Skorupski, Pellegrini, Juan Jesus, Kolarov, Capradossi, Fazio, Florenzi, Bruno Peres, Manolas, Nainggolan, L.Pellegrini, De Rossi, Gonalons, Gerson, Dzeko, Schick, Under, Antonucci, El Shaarawy.