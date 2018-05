Juve: Bernardeschi,polemiche uno stimolo

ROMA, 1 MAG - "Non ci siamo mai depressi né esaltati a seconda dei momenti, ma abbiamo continuato a lavorare con i piedi per terra e in questo modo i risultati arrivano. Non è scontato, ma con il sacrificio è più facile raggiungerli". Federico Bernardeschi parla così della Juve al rush finale della stagione con il settimo scudetto consecutivo a un passo, tre gare da giocare e la finale di Coppa Italia. "Ci abbiamo creduto tutti e siamo riusciti a portare a casa una partita difficile - dice Bernardeschi dle match con l'Inter - fondamentale per lo scudetto e per il gruppo, che ha dimostrato ancora una volta la sua compattezza". Sulle polemiche seguite al match di San Siro: "Noi pensiamo a lavorare e ai nostri obiettivi e siamo concentrati al 100% sul campo. Ognuno tifa la propria squadra e quella che vince di più dà fastidio, credo faccia parte del gioco. Per me tutto quanto si dice fuori dal campo al massimo è uno stimolo in più per raggiungere ogni obiettivo".