Calcio: Palermo-Bari 1-1

PALERMO, 30 APR - Pareggio che non serve a nessun tra Palermo e Bari. Finisce 1-1 al Barbera. Partita piuttosto tattica con ambedue le squadre che vadano a non incassare invece di attaccare. Le migliori occasioni le hanno i rosanero. Al 25' Rispoli mette un bel cross in area per La Gumina che non trova l'impatto. Nel finale di primo tempo Coronado vicino al gol con un'azione delle sue che lo portano alla conclusione deviata in corner. Nella ripresa Moreo si divora un gol al 22'. Il Palermo passa al 35' con La Gumina servito da Moreo. Al 40' espulso Marrone per doppia ammonizione. Due minuti dopo Fiordilino vicino al raddoppio con un tiro dal limite dell'area. Pareggio del Bari al 44' con Nenè bravo a farsi trovare pronto sul colpo di testa di Floro Flores e a piazzare la zampata vincente. Nel finale infuocato arriva un altro rosso per il Bari, lo prende Henderson per un fallaccio su Chochev.