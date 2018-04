Lnd: 17/5 incontro con organi giustizia

ROMA, 30 APR - Anche per questa stagione si terrà, organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti, l'incontro annuale con tutti gli organi di giustizia sportiva territoriali e dei giudici sportivi nazionali che operano nell'ambito della Lnd. L'appuntamento, fa sapere in una nota la Lega Dilettanti, è in programma per il 17 maggio e "costituirà un utile confronto tra tutti coloro che sono chiamati a operare in relazione alle attività della Lega Dilettanti per una maggiore uniformità di giudicato e, al contempo, per l'esame delle problematiche legate all'utilizzo dei sistemi informatici". Alla riunione, che si svolgerà nel Centro di preparazione olimpica Acqua Acetosa 'Giulio Onesti', il presidente della Lnd, Cosimo Sibilia, ha invitato fra gli altri il procuratore federale, Giuseppe Pecoraro.