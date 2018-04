ROMA, 30 APR - Elezione in tempi brevi di un nuovo presidente della Figc, già ad agosto al termine dei sei mesi di commissariamento. Il presidente dell'associazione calciatori Damiano Tommasi ha ribadito l'intendimento delle varie componenti del calcio che si sono riunite nei giorni scorsi per fare il punto sulla situazione. Ai microfoni di 'Radio anch'io sport', Tommasi ha aggiunto che questo è anche "l'obiettivo del commissario che ha una durata di sei mesi. L'obiettivo di tutti è quello di avere una federazione con i vertici eletti". Alla domanda se sia stato fatto il nome di Antonio Matarrese alla guida della Federcalcio dopo questa fase, Tommasi ha risposto: "Non sono stati fatti nomi, ma sicuramente la volontà è quella di uscire dai presenti, da chi è oggi protagonista, soprattutto l'obiettivo è quello di creare impegni comuni, che poi non è altro che lo schema che si era proposto dopo l'eliminazione dell'Italia dai mondiali".(ANSA).