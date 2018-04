Boniek, Var in Champions ? Arriverà...

ROMA, 30 APR - Per Zbigniew Boniek, ex campione di Juve e Roma e attualmente a capo della federcalcio polacca, le remore dell'Uefa sull'introduzione della Var in Champions cadranno di fronte a un evento clamoroso. Lo ha detto lo stesso Boniek ai microfoni di 'Radio anch'io sport', in risposta a una domanda sull'introduzione della Var nel massimo campionato continentale: "in Polonia siamo stati i primi a introdurla" dice, e aggiunge che "non si può fermare la tecnologia che cammina al fianco della nostra vita". Poi spiega: "la Uefa è contraria alla Var? Lo sarà finchè non si arriva a un gol fasullo in un quarto di finale Champions che cambia la partita e una squadra importantissima viene eliminata. Finchè non accadrà questo non noteranno mai la necessità di avere la Var".