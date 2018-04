Liga: Barcellona vince per la 25/a volta

ROMA, 29 APR - Dopo la Coppa del Re, il Barcellona festeggia il secondo titolo stagionale, conquistando con tre giornate d'anticipo la vittoria nella Liga, grazie anche al successo sul terreno dello stadio Riazor a La Coruna sul Deportivo. Di 4-2 il punteggio finale, siglato dalle reti di Coutinho al 7', su passaggio di Dembelé, e dall'ennesima tripletta di Leo Messi, che fa centro al 38' del primo tempo, al 37' e al 40' della ripresa. Prima del riposo i padroni di casa avevano accorciano con Perez (40'), poi nella ripresa (19') erano anche arrivati a firmare il momentaneo pareggio sul 2-2 con Colak. Per i blaugrana si tratta del 25/o titolo di Spagna, il nono negli ultimi 18 anni, contro i sei del Real Madrid, che il Barcellona affronterà domenica prossima nel 'Clasico' del Camp Nou alle 20,45. Al Barca bastava un pari, missione stracompiuta. Nella classifica della Liga è sempre stato in testa e adesso ha 86 punti (con una partita in meno) all'attivo, 11 in più dell'Atletico Madrid, secondo e oggi vittorioso.