Atalanta: Gasperini,serve più attenzione

BERGAMO, 29 APR - "Con Lazio e Milan dovremo mantenere l'attenzione e la concentrazione sui 90', sono partite che possono risultare decisive nei minuti finali". Una frase che lascia intendere qualche rimprovero di Gian Piero Gasperini all'Atalanta, pur bella e vittoriosa. "Abbiamo costruito tanto nel primo tempo, sfruttando il fatto che l'avversario fosse meno chiuso del solito, ma a un certo punto è subentrata una sorta di appagamento - spiega l'allenatore dei nerazzurri -. Bisogna stare attenti a questo punto della stagione, sul 3-0 abbiamo rischiato di pagare caro, perché il Genoa ha collezionato le proprie occasioni". Soddisfatto solo dallo 0-3 in poi, invece, Davide Ballardini: "Nel primo tempo non eravamo in partita. Ci sta e non ci sta: raggiunto un obiettivo di straordinaria difficoltà attraverso umiltà e prestazione, oggi eravamo scarichi e questo non va bene", esordisce l'allenatore del Grifone. "L'Atalanta ha un obiettivo importante e ha spinto", aggiunge.