Chievo, vicino l'esonero di Maran

VERONA, 29 APR - Il Chievo va verso l'esonero del tecnico Rolando Maran, dopo la pesante sconfitta ieri per 4-1 con la Roma, che mette i gialloblù in piena lotta salvezza. La società del presidente Campedelli non ha ancora comunicato ufficialmente la decisione, che tuttavia appare imminente. Tra le ipotesi, quella che la panchina venga assegnata per le ultime tre gare di campionato al tecnico della Primavera, Lorenzo D’Anna. Maran era arrivato al Chievo nel 2014, prendendo il posto di Eugenio Corini.