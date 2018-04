Empoli: Andreazzoli, non è stato facile

ROMA, 28 APR - "Abbiamo fatto un bel lavoro, sono soddisfatto perché non era facile: l'ambiente era un po' scettico e l'abbiamo dovuto conquistare così come i ragazzi. ci abbiamo messo molto impegno e sono estremamente felice". Così Aurelio Andreazzoli appena dopo aver conquistato la promozione in serie A alla guida della squadra toscana. "Quando sono venuto qui ho detto che mi mancava la serie B da allenare - dice l'ex tecnico della Roma -, l'unica categoria in cui non aveva allenato. Ora l'ho conquistata e sono felice. Scegliere un sistema di gioco è stato automatico, io non ho fatto niente di particolare". "La parte più difficile per un allenatore - aggiunge - è quella di conquistare i giocatori. Ci siamo riusciti formando un bel gruppo, fatto di gente che ti segue in tutte le maniere. Il mio staff e io siamo stati bravi a farlo in fretta, e ora il risultato è questo. Adesso cominciano le feste? Io non sono tanto portato, e meno ne faccio e meglio sto".