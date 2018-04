Napoli,entusiasmo a partenza per Firenze

NAPOLI, 28 APR - Entusiasmo alle stelle tra cori e bandiere alla Stazione ferroviaria centrale per la partenza dei calciatori del Napoli in direzione di Firenze dove domani gli uomini di Sarri affronteranno la Viola. In centinaia hanno affollato prima l'ingresso della stazione poi le aree in prossimità del Frecciarossa che sta portando gli azzurri nel capoluogo toscano; un calore così intenso che ha costretto Reina e compagni a salire sul treno in una stazione secondaria, un po' prima del suo arrivo a Napoli Centrale, dove poi il convoglio ha accolto gli altri viaggiatori. Il tutto si è svolto in un clima di festa e senza tensioni. Ad un piccolo gruppo di tifosi, che è riuscito a raggiungere i vagoni dove erano già sistemati i giocatori azzurri, è stato permesso di salutare i loro beniamini con cori di incitamento e qualche fumogeno. L'area era presidiata da una massiccia presenza di forze dell'ordine.