Palermo: via Tedino arriva Stellone

PALERMO, 28 APR - Il Palermo ha esonerato Bruno Tedino e ingaggiato Roberto Stellone "in seguito ad una lunga riflessione. Il Palermo - si legge in una nota del club rosanero- comunica di aver sollevato dall'incarico l'allenatore Bruno Tedino ed il suo staff, a cui va il ringraziamento per il lavoro svolto. La guida tecnica della Prima Squadra è affidata a Roberto Stellone, che domani dirigerà l'allenamento in vista della gara di lunedì sera contro il Bari e sarà presentato alla stampa. La seduta odierna sarà diretta dall'allenatore della Primavera Giuseppe Scurto". Nato a Roma nel 1977, Stellone da calciatore ha vestito, tra le altre, le maglie di Napoli, Genoa e Torino. Da allenatore, invece, ha contribuito nel giro di quattro anni alla doppia promozione del Frosinone dalla Lega Pro Prima Divisione alla Serie A, vincendo la Panchina d'Oro Prima Divisione 2013-2014 e la Panchina d'Argento Serie B 2014-2015.