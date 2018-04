Empoli promosso in Serie A

ROMA, 28 APR - L'Empoli è promosso in serie A per la stagione 2018-2019. La squadra allenata da Aurelio Andreazzoli ha ottenuto la certezza matematica del salto di categoria, con quattro giornate di anticipo sulla fine del torneo cadetto, grazie al pareggio di oggi per 1-1 con il Novara. Per l'Empoli è la sesta promozione nella massima serie.