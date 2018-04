Blanc nuovo candidato panchina Chelsea

ROMA, 28 APR - Continua la saga dei nomi per la panchina del Chelsea che, salvo clamorosi rovesci, rimarrà orfana di Antonio Conte al termine dell'attuale stagione agonistica. Nella scorse settimane si era parlato dello spagnolo Luis Enrique, come possibile successore dell'allenatore italiano, ma oggi l'ex tecnico del Barcellona sembra più vicino all'Arsenal. In seguito è venuta fuori la candidatura di Mauricio Pochettino, già accostato al Real Madrid; adesso, il Mundo Deportivo tira fuori l'ipotesi Laurent Blanc, ex del PSG ed ex ct della Francia. La notizia, in realtà, viene proprio dalla Francia e a metterla in risalto è L'Equipe du soir.