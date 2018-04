Zamparini, la situazione è critica

PALERMO, 28 APR - "Avendo visto la squadra ieri sera, sicuramente mi cadono le braccia. Non ho dormito per tutta la notte, sto riflettendo sulle decisioni da prendere. Non è possibile affrontare le ultime partite o eventualmente un playoff in questa situazione". Lo ha detto il proprietario del Palermo, Maurizio Zamparini. "Ieri era una tappa fondamentale, - ha aggiunto - ma se il Frosinone con l'Empoli ha perso combattendo, ieri il Palermo non ha combattuto e siccome la squadra è l'immagine del suo allenatore, sto riflettendo molto su questa situazione. Non mi sembra che la squadra abbia il carattere e la forza per combattere e che non abbia la fiducia di chi la conduce. Chiedo pazienza ai tifosi - ha concluso - non mi aspettavo una partita del genere. Una mia preghiera che faccio a tutti voi: avete aiutato tanto il vostro Palermo in passato, quando è risalito in Serie A; nella partita di lunedì sera avremo bisogno dell'affetto di tutta Palermo Per una volta dimenticate tutto e venite a sostenere la vostra squadra".