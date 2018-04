Serie B, Venezia-Palermo 3-0

VENEZIA, 27 APR - Davanti a 5.767 spettatori, un convincente Venezia travolge il Palermo per 3-0, fa un passo avanti verso i Play-off e avvicina in classifica gli avversari. La partita si indirizza subito sui binari giusti per la squadra di Pippo Inzaghi, che passa in vantaggio al 10' con Suciu e raddoppia al 16' con Stulac, in entrambi i casi con conclusioni dalla distanza. Al 18' Litteri colpisce un palo per i lagunari, con il Palermo che non riesce a far breccia nella retroguardia avversaria. Nella ripresa, al 19', arriva poi il 3-0 dell'ex Sinisa Andelkovic, su azione di corner. Nel recupero, al 47' st, gli ospiti colpiscono un palo con Trajkovski. Troppo poco.