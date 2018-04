Chiuso raduno arbitri Fifa a Coverciano

ROMA, 27 APR - Si è concluso a Coverciano il raduno dei 36 arbitri e 63 assistenti selezionati dalla Fifa per i Mondiali in Russia. La scorsa settimana si è radunato il gruppo dei rappresentanti Uefa e Africa, tra i quali anche Gianluca Rocchi, Elenito Di Liberatore e Mauro Tonolini; da lunedì hanno lavorato i rappresentanti di Asia, Nord e Centro America, Sudamerica e Oceania. "È stato un onore per la Federazione poter ospitare questo raduno - ha detto il dg della Figc e vicepresidente Uefa, Michele Uva, rivolto agli ospiti -. Ringraziamo la Fifa per aver scelto il nostro Centro tecnico. Spero, e ne sono convinto, che vi siate sentiti a casa durante questi giorni. A tutti voi va il mio augurio perché possiate fare un ottimo Mondiale". "Il mio più sentito ringraziamento - ha sottolineato il presidente della commissione arbitri Fifa, Pierluigi Collina - va a Uva e al direttore del Centro tecnico di Coverciano, Maurizio Francini: lo staff federale ha lavorato in modo eccezionale, consentendo di prepararci al meglio".