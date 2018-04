Spalletti, Juve arrabbiata? Inter feroce

APPIANO GENTILE (COMO), 27 APR - Se la Juventus arriverà a San Siro più arrabbiata dopo il ko con il Napoli, l'Inter sarà "ferocissima" secondo Luciano Spalletti. "Noi è da sette anni che non si porta a casa niente, pensate come siamo noi: saremo ferocissimi, se è codesta la condizione per dare di più, state tranquilli", dice alla vigilia di Inter-Juventus. "Viste le partite che ci sono davanti - aggiunge - secondo me sarebbe stato uguale se avessero pareggiato".