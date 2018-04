Calcio: Zidane "Iniesta è di tutti"

ROMA, 27 APR - "Iniesta? Per lui ho profonda ammirazione, e non lo vedo come giocatore del Barcellona ma come un campione che appartiene a tutto il mondo del calcio". Così Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha risposto in conferenza stampa ad una domanda sull'annuncio di Andres Iniesta che lascia il Barcellona. "Non conosco personalmente Iniesta - ha aggiunto 'Zizou' - però le due o tre volte che ci siamo incontrati mi è piaciuto molto, perché è una persona riservata. Posso solo parlare bene di lui, e manifestare ammirazione nei suoi confronti. Gli auguro il meglio per il suo futuro, soprattutto come persona". Zidane su Iniesta ha voluto fare un'ultima precisazione: "nel 2010 avrebbe dovuto vincere il Pallone d'Oro, per aver vinto il Mondiale e segnato il gol della finale".