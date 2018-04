Iniesta, lascio il Barca dopo 22 anni

ROMA, 27 APR - Andres Iniesta lascia il Barcellona dopo 22 anni, 6 nelle giovanili e 16 in prima squadra. Lo ha annunciato, piangendo, lui stesso nel corso di una conferenza stampa. "Questo incontro serve per rendere pubblica - ha detto Iniesta - la decisione che questa è la mia ultima stagione con la maglia del Barcellona. E' qualcosa su cui ho riflettuto a lungo, a livello personale e con la mia famiglia. Dopo 22 anni qui non potrei più dare il meglio di me stesso". Con il Barcellona Iniesta ha vinto finora 31 titoli.