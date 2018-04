Infortunato, Vitor Hugo salta il Napoli

FIRENZE, 27 APR - Tegola sulla Fiorentina in vista della partita con il Napoli, in programma domenica al Franchi: l'infortunio riportato ieri dal difensore Vitor Hugo nel corso della partitella d'allenamento contro il Signa 1914 si è rivelato più grave del temuto. Gli esami a cui si è sottoposto il giocatore hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro, Quindi non sarà a disposizione per la sfida con il Napoli.