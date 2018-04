Lotta match fixing, Fiorentina a lezione

ROMA, 26 APR - Il progetto "Per l'integrità del gioco: formazione in campo contro le frodi sportive", promosso da Lega Serie A, Sportradar e Istituto per il Credito Sportivo, ha fatto tappa a Firenze con un incontro dedicato alla prima squadra della Fiorentina per poi proseguire con i ragazzi delle giovanili viola. Il responsabile Integrity per l'Italia di Sportradar AG, Marcello Presilla, ha spiegato agli atleti il fenomeno del match fixing in tutte le sue forme, illustrandone rischi e conseguenze. Durante gli incontri sono stati tracciati gli identikit dei cosiddetti fixers, i criminali che agganciano i giocatori intrappolandoli nelle truffe ."La Fiorentina e la famiglia Della Valle - ha dichiarato il dg viola Pantaleo Corvino - hanno sempre fatto del fair play e del riconoscere l'importanza dei valori più sani dello sport uno dei loro cavalli di battaglia È fondamentale svolgere attività di sensibilizzazione nei confronti dei tesserati e, in particolar modo, nei confronti dei più giovani sul tema del match fixing".