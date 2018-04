Calcio: Euro 2024, la Turchia si candida

(ANSA-AP) - NYON, 26 APR - La Turchia si candida a ospitare l'Europeo di calcio 2024. "E' la nostra migliore offerta di sempre ed avrà il sostegno dello Stato, cosa senza precedenti", ha precisato il presidente della Federcalcio turca, Yildirim Demiroren, che spera così di battere la concorrenza tedesca. Dieci gli stadi candidati ad ospitare la manifestazione, di cui due a Istanbul. Per la Turchia, che non ha mai organizzato un grande evento di calcio, si tratta del quarto tentativo di ospitare gli Europei dopo i tentativi, andati a vuoto, nel 2008 (in coabitazione con la Grecia), nel 2012 e 2016. Il comitato esecutivo dell'Uefa deciderà il paese organizzatore il prossimo 27 settembre a Nyon.