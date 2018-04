Offerta acquisto Usa per stadio Wembley

LONDRA, 26 APR - Maxi-offerta di acquisto per Wembley: un milionario americano ha offerto poco meno di un miliardo di euro per acquistare il tempio del calcio britannico. Già proprietario del Fulham e della franchigia dell'NFL Jacksonville Jaguars, Shahid Khan ha presentato la sua offerta alla Football Association con l'obiettivo di creare una base londinese per il campionato di football americano. "L'acquisto potenziale dello stadio di Wembley è un potente segnale del nostro impegno e della nostra visione per espandere il nostro sport nel Regno Unito", le parole del vice-presidente esecutivo dell'NFL, Mark Waller. Costato 820 milioni di euro, e inaugurato nel 2007, con la sua capienza di 90mila posti, Wembley è il più grande stadio britannico, temporaneamente sede delle gare casalinghe del Tottenham in attesa del completamento della ristrutturazione del White Hart Lane.