Juve: Howedes, lavoro e positività

TORINO, 26 APR - E' in difesa il dubbio principale di Massimiliano Allegri in vista della trasferta di sabato contro l'Inter. Assente Chiellini, infortunatosi nei minuti iniziali della partita persa contro il Napoli, l'allenatore dei bianconeri lo sostituirà con uno tra Barzagli, Rugani oppure Howedes. Ed è proprio quest'ultimo, su Instagram, a indicare ai bianconeri la strada per tornare alla vittoria e non farsi sfuggire lo scudetto dalle mani. "Approccio per le gare finali: lavorare sodo, stare concentrati e essere positivi", scrive il difensore tedesco, che oggi è tornato ad allenarsi a Vinovo col resto della squadra.