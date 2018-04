Mondiali: Russia, torneo vale 1% del Pil

MOSCA, 26 APR - Il Mondiale di calcio, che fra 50 giorni prenderà il via in Russia, ha avuto un impatto "straordinario" sull'economia del Paese. Lo sostiene il presidente del Comitato organizzatore del torneo, Alexei Sorokin, commentando i dati del rapporto d'inchiesta preliminare. "Nel periodo fra il 2013 e il 2018 l'effetto 'momentaneo' complessivo sul Pil russo è stato pari a 867 miliardi di rubli (ovvero 11,3 miliardi di euro), dunque circa l'1% del prodotto interno lordo", ha detto Sorokin. "Senza il Campionato del mondo", ha sottolineato Arkady Dvorkovich, vicepremier con delega all'economia, "non avremmo la crescita economica che abbiamo registrato adesso: il contributo è davvero serio". Dvorkovich ha sottolineato come siano stati fatti investimenti cruciali - aeroporti, strade, stadi, cliniche e impianti sportivi - in 10 regioni del Paese. Questo 'bonus' mondiale dipende per l'86% dagli investimenti strutturali mentre il 14% è dato dal turismo.