Tifosi Roma identificati da agenti Digos

ROMA, 25 APR - Si chiamano Filippo Lombardi di 21 anni e Daniele Sciusco di 29 i due ultrà romanisti arrestati con l'accusa di tentato omicidio per il ferimento del tifoso del Liverpool, ora in coma. I due sono stati identificati dagli agenti della Digos della Questura di Roma inviati in Gran Bretagna per collaborare al dispositivo di sicurezza. La polizia italiana ha avvertito i colleghi della presenza del gruppo ultrà 'Fedayn' a Liverpool e proprio con il suo arrivo vicino allo stadio sono avvenuti i violenti incidenti. Gli agenti italiani hanno individuato il gruppo, una quarantina di persone bloccate dalla polizia inglesi per essere riprese con video e identificate e quindi fatte entrare comunque nello stadio. Durante la partita gli uomini della Digos han visionato i filmati e identificato Sciusco e Lombardi, entrambi già noti come appartenenti al gruppo ultrà, come due dei responsabili degli incidenti. Successivamente i due sono stati bloccati sempre da parte della Digos e poi sottoposti a fermo.