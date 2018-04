Roma: Perotti in dubbio col Chievo

ROMA, 25 APR - Il ritorno da Liverpool non ha strascichi solo emotivi in casa Roma per la delusione legata al 5-2 subìto all'andata della semifinale di Champions League. Ci sono infatti da registrare anche i problemi fisici accusati ad Anfield da Kevin Strootman e Diego Perotti, entrambi a rischio per la sfida di sabato pomeriggio col Chievo all'Olimpico. L'olandese ha riportato una contusione all'emicostato mentre l'attaccante argentino ha subito una distorsione alla caviglia sinistra.