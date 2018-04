Arsenal: Wenger, non ho deciso io addio

ROMA, 25 APR - "Non è stata in realtà una mia decisione". Così lo storico manager dell'Arsenal, Arsene Wenger, sulla tempistica del suo addio al club più di 21 anni, che avverrà a fine stagione. Parlando alla vigilia della semifinale di andata di Europa League contro l'Atletico Madrid, il tecnico francese ha paralo anche del suo futuro facendo capire di essere stato in qualche modo 'forzato' da andarsene. Era stato lo stesso Wenger, 68 anni, ad annunciare la scorsa settimana il suo addio al termine della stagione, sostenendo di aver compreso che era il momento giusto di andarsene dopo aver parlato con la dirigenza del club. "Non so cosa farò, ad essere sincero", ha aggiunto Wenger, sottolineando però di non volersi ritirare. Infine, ha chiarito di non aver avuto contatti con altri club e di non voler aiutare l'Arsenal nella ricerca di un nuovo manager.