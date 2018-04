Messi sarà il nuovo capitano del Barca

ROMA, 25 APR - Dopo Puyol, Xavi e Iniesta, toccherà a Leo Messi diventare il nuovo capitano del Barcellona. Con la prossima uscita di 'Don Andrès', che lascerà la Catalogna per trasferirsi in Cina, l'asso argentino - scrive oggi 'Sport' - diventerà il nuovo 'capo' dello spogliatoio azulgrana, il primo a non essere cresciuto ne 'La Masia'. La 'Pulce', che è già vicecapitano del Barca, assumerà i gradi la prossima estate, con Busquets che diventerà il 'vice', indossando sul braccio sinistro - scrive il quotidiano sportivo - il braccialetto disegnato con la 'senyera', la bandiera catalana, e coronato con lo scudo della Barca.