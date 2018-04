Klopp: "Al ritorno Roma sarà diversa"

LIVERPOOL, 24 APR - "Ci sono stati due errori, uno nostro e uno dell'arbitro nel rigore. Mi hanno detto che col City c'è stato un errore a nostro favore, lo accettiamo. Sappiamo che per la Roma sarà tutto possibile, so benissimo che possiamo vincere la seconda sfida". Nel dopopartita di Liverpool, Juergen Klopp si mostra sicuro, anche se non ha gradito i gol presi nel finale. "Noi non siamo il Barcellona, non abbiamo vinto niente - dice -. Andremo lì per passare il turno, andare in finale. Se mi aspetto una Roma diversa al ritorno? Sì". Come giudica Salah? "Fantastico, quasi impossibile difendere contro di lui - risponde Klopp -. Noi abbiamo dovuto adattarci a loro nei primi 15', ma lui ha un impatto devastante. Il primo gol è da artista. Il secondo davvero un piacere per gli occhi, sembra freddissimo. C'è chi dice che non dovevo toglierlo, quando abbiamo subito 2 gol abbiamo giocato meno bene, se lui fosse stato in campo non sarebbe cambiato nulla. Il migliore al mondo? Fosse per me gli darei il Pallone d'Oro".