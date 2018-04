Mondiali: ct Svezia chiude a Ibrahimovic

ROMA, 24 APR - Più no che sì: Zlatan Ibrahimovic non rientra nei piani del ct svedese Janne Andersson che in un'intervista alla rivista tedesca Kicker ha ricordato di come "Zlatan ha rinunciato alla nazionale dopo l'Europeo, una decisione che io ho rispettato. Se ha deciso di lasciare la squadra, non penso che adesso dovrebbe tornare. In ogni caso - ha aggiunto il selezionatore svedese - lui non mi ha chiamato, ma non è sicuramente incluso nei piani per la Coppa del Mondo", ha detto ancora Andersson interpellato sulle ultime dichiarazioni del neoattaccante dei Los Angeles Galaxy ("Un Mondiale senza di me non sarebbe un Mondiale, certo che vado al Mondiale", ha detto pochi giorni fa alla americana ABC). Andersson ha voluto chiarire che l'eventuale rientro di Ibra in nazionale non arriverebbe solo a discapito di qualcuno degli attuali giocatori che militano in nazionale, ma anche dei 250.000 calciatori svedesi che invece vedono la nazionale come un punto d'arrivo.