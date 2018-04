Fabbricini, entro 20/5 nome nuovo ct

ROMA, 24 APR - Dell'incontro avvenuto ieri in un albergo romano tra Carlo Ancelotti e i vertici della Federcalcio, argomento il posto di Ct azzurro, hanno parlato il Commissario Roberto Fabbricini e il suo vice Alessandro Costacurta. Il primo - a Radio Crc - ha detto: "Abbiamo parlato di una possibilità futura, anche perché il tecnico è sotto contratto. La panchina azzurra ha ancora un appeal particolare e siamo felici di questo. In pole non c'è nessuno: vogliamo rispettare la data del 20 maggio perché il 28 ci sarà la partita della Nazionale, ma una graduatoria attorno alla panchina non possiamo fissarla". Con Ancelotti "non abbiamo parlato della panchina azzurra, abbiamo solo scherzato sull'opportunità. Siccome siamo ligi alle regole - ha aggiunto Costacurta a SkySport 24 - abbiamo parlato d'altro. E' vero, c'è una visione che potrebbe vedere Carlo, come altri, sulla panchina della Nazionale, ma le regole sono importanti e dobbiamo seguirle. Se ci sarà un incontro ufficiale? Sì, ma ancora non so quando".