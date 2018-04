la Cremonese esonera tecnico Tesser

CREMONA, 23 APR - La Cremonese ha esonerato l'allenatore Attilio Tesser. La notizia è stata comunicata alle 20,30 dopo che il tecnico aveva finito l'allenamento con la squadra. La società ha deciso l'esonero dopo un girone di ritorno da incubo della squadra in serie B. Dopo aver chiuso il girone d'andata al quinto posto e battuto il Parma alla prima di ritorno, la Cremonese non ha più vinto per quindici giornate, ottenendo 8 pareggi e sette sconfitte. Ora è appena al di sopra della quota retrocessione. Il nome del nuovo allenatore sarà comunicato nella giornata di domani. Si parla di Mandorlini o Reja. Si è dimesso anche il direttore sportivo Stefano Giammarioli. Ora mancano cinque giornate alla fine del campionato e la squadra lombarda deve fare almeno altri 6 punti per evitare la retrocessione dopo un solo anno di serie B.