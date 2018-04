Serie A: Genoa-Verona 3-1

GENOVA, 23 APR - Genoa batte Verona 2-1 (1-0) nel posticipo del lunedì giocato questa sera a Marassi per la 34/a giornata del campionato di Serie A. Apre Medeiros (7' pt) per rossoblu, pari per i veneti di Romulo su rigore (19' st), ancora i padroni di casa con Bessa al 33' st. Chiude il conto la perla di Pandev al 48' st.