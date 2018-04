Snai: quote, Juve e Napoli ora appaiate

ROMA, 23 APR - Juve e Napoli, parità perfetta. Non in classifica, ma nelle valutazioni dei bookmaker. Su Snai le quote scudetto vedono da oggi appaiate le due squadre a 1,90. Evidentemente, il punto di vantaggio dei bianconeri viene compensato dall'entusiasmo azzurro e da un calendario che, per la squadra di Sarri, sembra sulla carta più semplice. Scenario completamente stravolto rispetto a una settimana fa quando, dopo il pareggio del Napoli a San Siro e il 3-0 della Juve alla Samp, i punti di distacco erano sei e lo scudetto della Juve ritenuto ormai cosa fatta. La quota scudetto bianconera era offerta alla simbolica quota di 1,07, mentre il Napoli viaggiava a 7,50. Fino allo stop contro il Real Madrid, si poteva ancora giocare sul 'triplete' juventino, oggi Snai lancia la giocata opposta, quella su un finale di stagione a zero titoli. L'ipotesi che comprende sia il flop scudetto che la sconfitta nella finale di Coppa Italia è in lavagna a 5,25.