Klopp, Salah fantastico e ora è con noi

ROMA, 23 APR - Liverpool-Roma di domani in Champions è anche la partita di 'Momo' Salah, eletto proprio ieri 'giocatore dell'anno' in Premier League dai suoi colleghi. Il primo a sottolinearlo è Juergen Klopp, al quale chiedono che giornata sarà sarà quella dell'egiziano ex idolo dell'Olimpico e ora di Anfield. "Salah ha avuto una stagione fantastica e il premio è un riconoscimento meritato - risponde l'allenatore del Liverpool - e il premio vale ancora di più visto che a darglielo sono stati i suoi colleghi. Nel calcio succede spesso di cambiare, molti vanno in altre squadre come io che allenavo a Dortmund, e Salah ora gioca con noi Contro la Roma per Salah sarà un'occasione speciale, conosce bene i giocatori. Grazie alla Roma Salah è diventato quel che è diventato, ma sappiamo che lui giocherà da professionista. Po sappiamo anche che i difensori delle squadre italiane non giocano mai in maniera amichevole, così Momo domani capirà che non sono più suoi compagni di squadra e mostrerà di che pasta è fatto".