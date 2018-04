Roma, logo Qatar debutta in Champions

ROMA, 23 APR - La Roma indosserà la maglia con il nuovo logo di Qatar Airways per la prima volta domani sera ad Anfield in occasione della semifinale d'andata di Champions League contro il Liverpool. Ad annunciarlo è stato il club giallorosso attraverso un tweet in cui è mostrato anche un video in cui il capitano della squadra, Daniele De Rossi, veste la casacca bianca da trasferta con sopra il marchio della compagnia aerea.