Champions: Roma partita per Liverpool

FIUMICINO, 23 APR - La Roma è in volo per Liverpool. I giallorossi, che domani sera affronteranno ad Anfield i Reds nel' andata delle semifinali di Champions League, sono partiti dall'aeroporto di Fiumicino con un volo Alitalia decollato alle 15.26. "Vendicateci ragazzi", "Portateci in finale!", hanno gridato alcuni tifosi a Daniele de Rossi e agli altri giocatori poco prima di imbarcarsi al gate E12. Un chiaro riferimento alla sconfitta dei giallorossi nella finale di Coppa dei Campioni a Roma nel 1984, una ferita calcistica ancora aperta. Anche lungo tutto il tragitto interno al Terminal 3 tanti operatori aeroportuali e passeggeri hanno avvicinato, scattato foto ed incitato i giallorossi in vista della semifinale di domani. Una scorta di affetto fino all'aereo.