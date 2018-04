Crotone raccoglie 13.750euro per parroco

CROTONE, 23 APR - Un assegno di 13.570 euro è stato consegnato alla parrocchia di San Domenico di Crotone per il rifacimento del campetto di calcio a 5, fuori uso dal 2008 per alcuni cedimenti del terreno. Il denaro è stato raccolto con la partita del 24 marzo scorso tra il Crotone ed il Mondo della Giustizia, promossa dall'associazione "E' solidarietà" insieme al Crotone, e che ha visto protagonisti i calciatori rossoblu, giudici, magistrati, avvocati e rappresentanti delle forze dell'ordine. Alla manifestazione hanno collaborato Figc, Lnd di Crotone, sezione Aia di Crotone, Ufficio scolastico regionale e locale. L'assegno è stato consegnato al parroco don Lino Leto. "Grazie al Crotone - ha detto Maurizio Principe, di E' Solidarietà - vogliamo far riaccendere le luci sul campetto, simbolo della città". Il presidente del Crotone Gianni Vrenna ha ribadito "l'impegno della società ad essere sempre vicina al territorio". "Quello che è accaduto - ha detto don Lino - è una risurrezione delle coscienze".